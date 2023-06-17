Anadolu Efes 16. kez şampiyon oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i konuk etti.
Anadolu Efes ilk periyodu 28-27 galip tamamladı. Pınar Karşıyaka'nın üstünlüğüyle girilen ikinci periyodu Anadolu Efes 48-46 önde bitirdi.
Üçüncü periyot 64-63'lük skor ile Anadolu Efes'in bir puan üstünlüğüyle bitti. Dördüncü periyotta son dakikaya 77-74 önde giren Anadolu Efes, müsabakadan 83-74 galip ayrıldı.
Final serisini 3-0 kazanan Anadolu Efes, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı. (AA)