Anadolu Ajansı'nın görüş aldığı doktor açığa alındı: Tıp doktorluğu yapma hakkı bulunmuyormuş

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan Recep Hormova’nın, Tiran Üniversitesi’nden aldığı diplomanın Türkiye’deki denklik işlemlerinin tamamlanmadığı; hakkında açılan soruşturma kapsamında Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) "tıp doktorluğu yapma hakkının bulunmadığını” belirlediği ortaya çıktı.

ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, fakültede altı yıldır görev yapan, bu süreçte basına demeç de veren Hormova’nın açığa alındığı öğrenildi.

Hormova hakkında YÖK Başkanlığı’na yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya ilişkin YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanı Sonnur Çetin’in yazdığı bilgilendirme yazısında, Hormova’nın Arnavutluk’taki Tiran Üniversitesi’nde gördüğü öğrenimine ilişkin 18 Mart 2014 tarihinde denklik talebinde bulunduğu ancak tıp doktorluğu alanında seviye tespit sınavına girmesi gerektiğinin ona iletildiği belirtildi. Çetin, Hormova’ya ilişkin şunları belirtti:

“Recep Hormova’nın yurt dışında gördüğü eğitim sonucu almış olduğu tıp doktorluğu diploması ile Türkiye’de tıp doktorluğu yapma hakkı bulunmamakta olup, kurulumuzca yapılacak denklik incelemeleri neticesinde adına düzenlenecek denklik belgesine sahip olması sonrasında mesleğin icrasına ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan da onayını yaptırması gerekmektedir.”

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak, 7 Temmuz 2021 tarihli bilgilendirme yazısında, 3 Haziran 2021 tarihinde Hormova hakkında soruşturma başlatıldığını ve soruşturma bitene kadar açığa alındığını bildirdi.

Hormova’nın diploması olmadan reçete yazdığı, geçtiğimiz mayıs ayında malzeme talebinde bulunduğu ve oksijen tedavisiyle ilgili olarak basına demeç verdiği de ortaya çıktı.

Hormova'nın ismi ve akademik geçmişi Atatürk Üniversitesi’nin internet sitesinde görülebiliyor.

Öte yandan bu ismin geçtiğimiz mart ayında Anadolu Ajansı'na görüş verdiği de ortaya çıktı.