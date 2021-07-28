Açlık sınırı iki bin 903 TL, yoksulluk sınırı dokuz bin 457 TL'ye yükseldi

Türk-İş 34 yıldır düzenli olarak yayımladığı açlık ve yoksulluk sınırı verilerine ilişkin Temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.903,41 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.457,36 TL'ye yükseldi.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.546,22 TL oldu.

Türk-İş'in yaptığı Haziran 2021 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 865 TL, yoksulluk sınırı ise 9 bin 332 TL'ydi.