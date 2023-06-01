Anadolu Ajansı'ndan İmamoğlu'na tazminat davası

Anadolu Ajansı (AA), Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gecesi yaptığı açıklamaları gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

AA avukatlarınca Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, İmamoğlu'nun açıklamaları nedeniyle ajansın maddi ve manevi zarara uğradığı öne sürüldü, ajansın "manevi zararlarının tazmini" için İmamoğlu’ndan 100 bin liranın tahsili istendi.

İmamoğlu 14 Mayıs akşamı AA'nın seçim sonuçlarına ilişkin verilerine itibar edilmemesi çağrısında bulunmuştu. Kendisinin İBB Başkanı seçildiği 2019 yerel seçiminde yaşananları hatırlatan İmamoğlu, AA'nın itibarının "sıfırın altında" olduğunu söylemişti.