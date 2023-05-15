Anadolu Ajansı: 14 Mayıs Seçimleri sonuçlarını hızlı ve güvenilir şekilde aktardık

Anadolu Ajansı (AA) resmi olmayan seçim sonuçlarının büyük oranda duyurulmasının ardından bir açıklamada bulundu.

AA Kurumsal adlı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Anadolu Ajansı olarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri sonuçlarını Türkiye genelinde tüm çalışma arkadaşlarımızla sandık başlarında takip ederek, gelişmeleri hızlı ve güvenilir şekilde müşterilerimize aktardık" denildi.

İmamoğlu, AA'nın spekülasyon yaptığını söyleyerek; "AA, bitkisel hayata girdi ve bitkisel hayattan çıkmak için bizim iktidara gelmemizi bekliyor" demişti.