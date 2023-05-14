AA verilerini ekrandan çektiler: 'Halk TV olarak AA verilerini yayınlamıyoruz'

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi sona erdi. Tüm sandıklarda oy sayma işlemi başladı. İki ajans resmi olmayan verilere göre son sonuçları açıklanıyor.

AA verilerine karşı İmamoğlu ve Yavaş uyarı yaptı, 'Manipülasyon yapılıyor' dedi.

Halk TV yayınında, AA verilerinin güvenilir olmadığı eleştirisi yapıldı ve AA'dan gelen veriler ekrandan çekildi. Bunun üzerine KJ'ye 'Halk TV olarak AA verilerini yayınlamıyoruz' açıklaması yaptı.

Gazeteci Mustafa Hoş'tan uyarı

Mustafa Hoş şunları söyledi:

"ekrem imamoğlu’nun yaptığı gibi dakika dakika çıkın ekrana gerçek sonuçları verin. 20 yılın birikimi bir güne sıkıştı insanların morale sahiplenilmeye ihtiyacı var baştan aa verileri ekrana verilmemeliydi. dönün bu yanlıştan. kapatın aa verilerini. bu gece uzun olacak kazanamayacaklarını biliyorlar 2.tura götürmeye çalışacaklar. bu saatten sonra kim aa verileriyle yayın yapıyorsa iktidara çalışır."