Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde inşaatta çalışan 16 yaşındaki Ahmet Baytemur, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

21 Kasım'da Güllübağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, inşaatta çalıştığı sırada yüksekten düşen Baytemur ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Baytemur, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ana sınıfında staj yapması gerekiyordu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı bilgilere göre Ahmet Baytemur, meslek lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Baytemur'un ana sınıfında stajyer öğrenci olması gerekirken inşaatta çalıştığı belirtildi.

İSİG Meclisi, Baytemur'un ölümünün 2026 yılında kayıtlara geçen 81'inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurdu.

Çocuk işçiliği can almaya devam ediyor

Çocukların eğitim hakkından koparılarak çalışma yaşamına itildiği Türkiye'de çocuk işçi ölümleri sürüyor. İnşaat, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinde çalıştırılan çocuklar, güvencesiz ve tehlikeli çalışma koşullarında yaşamlarını yitiriyor.

Ahmet Baytemur'un ölümü de çocukların eğitim görmesi gereken yaşlarda çalışma yaşamına sürüklenmesinin ağır sonuçlarını bir kez daha ortaya koydu.

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