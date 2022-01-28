Amsterdam Getir ve benzeri şirketlere 1 yıl boyunca yeni dağıtım merkezi izni vermeyecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da, aralarında Getir'in de bulunduğu hızlı teslimat şirketlerinin, "karanlık dükkan" adı verilen yeni dağıtım merkezleri açmasına bir yıl boyunca izin verilmeyecek. Bu karar kent sakinlerinden gelen yol güvenliği, gürültü kirliliği ve engellenen kaldırımlara dair şikayetleri nedeniyle alındı.

Tüketicilerin yiyecek siparişini 10 dakika içinde teslim etme sloganıyla hizmet vermeye başlayan hızlı dağıtım şirketleri son dönemde hızla büyüdü. Türkiye merkezli Getir firması, Londra'nın ardından geçen Mayıs'ta Amsterdam'da da faaliyete geçmişti. Amsterdam'da şu anda Getir'in yanı sıra Zapp, Gorillas, ve Flink gibi hızlı teslimat firmaları hizmet veriyor. Şirketler altı ay içinde müşteri sayılarını yaklaşık üç kat arttırdı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre şu anda Amsterdam'da hızlı teslimat hizmeti veren 31 merkez bulunuyor. Belediyeye göre, yeni izin talepleriyle bu sayının giderek artması planlanıyor.

Dağıtım merkezleri, müşterilere mümkün olduğunca yakın olabilmek için, genellikle yerleşim alanlarının ortasında yer alıyor.

Belediyeye göre, pencereleri her zaman siyah plastikle kaplı olduğu için "karanlık dükkanlar" olarak adlandırılan bu merkezler, günlük yaşamda sıkıntıya yol açıyor.

Amsterdam sakinleri, teslimat sürücülerinin yarattığı gürültü kirliliği, kaldırımları kapatan dağıtım araçları ve gece yarısı mal getiren dağıtım kamyonlarının yarattığı rahatsızlıktan şikayet ediyor. Bazı semtlerde, bu rahatsızlıklara son verilmesini isteyen imza kampanyaları düzenleniyor.

Amsterdam Belediye Meclisi Perşembe günü yaptığı toplantıda, yeni "karanlık dükkanların" açılışının bir yıl süreyle dondurulmasını kararlaştırdı.

Amsterdam Belediyesi bu süreçte, önümüzdeki yıl kentte yeni dağıtım merkezlerinin yapılıp yapılmayacağını ve hangi koşullarda yapılabileceğini araştıracak.