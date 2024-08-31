Amedspor maçına giderken 'Yeşil' maskesi takan 11 kişiye gözaltı

Amedspor ve Sakaryaspor arasında 28 Ağustos'ta oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir minibüsle maçı giden bazı Sakaryaspor taraftarlarının faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen kontrgerilla "Yeşil" maskesi taktığı görülmüştü.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Amida Haber'in aktardığına göre savcılığın talimatıyla 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 11 kişinin ifadesi sürüyor.

Kulüp Başkanı istifa etti

Öte yandan Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryaspor Kulüp Başkanı yapan Gökhan İn, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun izlediği ilk maç geçtiğimiz hafta oynanan Amedspor-İstanbulspor maçı olmuştu. Hacıosmanoğlu'na bu maçta ilk defa Diyarbakır Valisi ve AKP milletvekilleri de eşlik etmişti.

Daha önce de Bursasporlular yapmıştı

5 Mart 2023'te Bursa deplasmanına giden Amedsporlu futbolcular, Bursasporlu taraftarların taciz ve saldırılarına maruz kalmıştı. Karşılaşmadan bir gün önce kaldıkları otel önünde havai fişek patlatan taraftarlar, maç günü faili meçhul cinayetlerle özdeşleşen “Beyaz Toros” ve “Yeşil” kod adlı kontrgerilla Mahmut Yıldırım’ın pankartını açtı. Maç esnasında sahaya yüzlerce yabancı madde atıldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) olay sonrası Bursaspor’a önce 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin lira para cezası verdi. Ardından seyircisiz oynama cezası 9’dan 7’ye indirildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakılırken Bursaspor yönetimi Amedsporlu futbolculara saldıran taraftarı savundu.