Amedspor maç sonunda da saldırıya uğradığını açıkladı

Bursaspor- Amedspor maçı öncesinde sahaya ısınmaya çıkan Amedspor oyuncularına saldırı gerçekleşti. Ayrıca, Bursasporlu taraftarlar faili meçhul cinayetlerle gündeme gelen “Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartlarını açtı.

Diyarbakır Barosu, maçta yaşananlarla ilgili yaptığı suç duyurusunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarının işlendiğini belirtti.

HDP’nin resmi Twitter hesabında Amedspor’a yönelik saldırıya ilişkin şu açıklama yapıldı:

“Bursa’da Amedspor’a yapılan ırkçı saldırıları kınıyoruz. 90’ların katilleri, JİTEM artıklarının ruhunun gezdiği atmosfer ne Amedspor’u engelleyebilecek ne de barış umudunu bitirebilecek. Sorumlulardan hukuk önünde hesap sorulmalıdır. Biz faşizme karşı diz çökmeyecek milyonlarız.”

Bursaspor'un 2-1'lik skorla kazandığı maçın ardından Amedspor’dan yeni bir açıklama daha yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, maç sonunda soyunma odası koridorlarında Bursaspor Özel Güvenlik Amiri, kulüp personelleri ve emniyet görevlileri tarafından, oyuncularına yönelik saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.