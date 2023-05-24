Amedspor Başkanvekili tutuklandı: 'Özdağ ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz'

Diyarbakır'da gözaltına alınan Amedspor Başkanvekili Ömer Elaldı ‘tehdit’ iddiasıyla tutuklandı. Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, "Gözaltının Ümit Özdağ ile bağlantılı olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Lig ekiplerinden Amedspor'un Başkanvekili Ömer Elaldı ve birlikte gözaltına alındığı 6 yakınından biri tutuklandı.

'Tehdit' iddiasıyla sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Elaldı ve 6 yakını emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Elaldı ve Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Özdağ'ın Amedspor açıklamasına tepki göstermişti

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, Elaldı ve yakınlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, operasyonun takımlarının hedef gösterilmesinden bağımsız olmadığını söylemişti.

Elaldı’nın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Amedspor’la ilgili sözlerine Twitter'dan cevap verdiğini hatırlatan Yıldırım, “Ömer Bey'in Ümit Özdağ’la ilgili bir tweeti vardı. Gözaltına alınmasını onunla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. Amedspor'un hedef gösterilmesinin devamı olan bir yaklaşım bu” diye konuştu.

Özdağ, Amedspor'a yönelik yaptığı konuşmada “Size söz veriyorum. Türkiye'de liglerde Amedspor diye bir takım olmayacak” demişti.

Sosyal medya hesabından Özdağ’ın videosunu paylaşan Elaldı ise şunları söylemişti:

“Amed diye bir takım var mı, yok mu, gel Diyarbakır’a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel, bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim. Biz tek siz hepiniz... Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka su ile çalkala sonra ağzına al Amedi…"