Amedspor'a getirilen deplasman yasağı 7 yıl sonra kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'lara katılmayı garantileyen Amedspor'un taraftar yasağı kaldırıldı.

Haber Merkezi

Amedspor'a uygulanan deplasman yasağı 7 yıl sonra kaldırıldı. Kulüp tarafından yazılı açıklama yapılırken yarın İzmir'de oynanacak Menemenspor - Amdespor maçına konuk takımın taraftarının alınacağı ifade edildi.

Amedspor taraftarı, son 7 yılda takımlarının deplasmanda oynadığı sadece 2 maçı tribünden izleyebildi. 

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