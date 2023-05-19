Amedspor'a getirilen deplasman yasağı 7 yıl sonra kaldırıldı

Amedspor'a uygulanan deplasman yasağı 7 yıl sonra kaldırıldı. Kulüp tarafından yazılı açıklama yapılırken yarın İzmir'de oynanacak Menemenspor - Amdespor maçına konuk takımın taraftarının alınacağı ifade edildi.
Amedspor taraftarı, son 7 yılda takımlarının deplasmanda oynadığı sadece 2 maçı tribünden izleyebildi.
DEPLASMANDA BULUŞUYORUZ!— Amedspor (@amedskofficial) May 18, 2023
20 Mayıs Cumartesi günü, saat 15:00'de İzmir Menemen Şehir Stadında oynayacağımız Menemen F.K karşılaşması için deplasman yasağı bulunmamaktadır. Misafir takım
biletleri maç günü gişeler de satılacaktır. Bilet fiyatı 40 TL olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/pq1NWFUopT