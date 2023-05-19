Amedspor'a getirilen deplasman yasağı 7 yıl sonra kaldırıldı

DEPLASMANDA BULUŞUYORUZ!



20 Mayıs Cumartesi günü, saat 15:00'de İzmir Menemen Şehir Stadında oynayacağımız Menemen F.K karşılaşması için deplasman yasağı bulunmamaktadır. Misafir takım

biletleri maç günü gişeler de satılacaktır. Bilet fiyatı 40 TL olarak belirlenmiştir. pic.twitter.com/pq1NWFUopT