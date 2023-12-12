Amedspor: Ankaragücü’ne caydırıcı ceza verilseydi hakeme şiddet uygulayamazdı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e hedef alan saldırı, 2016 yılında yine Ankaragücü tribünlerinde Amedspor yöneticilerinin darp edilmesini akıllara getirdi.

2’nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor, bugün düzenlediği basın toplantısında bu saldırılara da değindi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, basın toplantısında konuşan Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, saldırının futbol dünyası için utanç verici olduğunu söyledi. Elaldı, ırkçılığa karşı tedbir alınması gerektiğini belirterek, İnegölspor deplasmanın da ırkçı tezahüratlara ve hakaretlere uğradıklarını hatırlattı. Amedspor’a yönelik daha önceki saldırıları ve linç girişimini hatırlatan Elaldı, ''Zamanında Ankaragücü’nün Amedspor yöneticilerine yaptığı şiddette eğer bir caydırıcı ceza verilseydi, karşısında durulsaydı, bugün o gücü kendilerinde bulup hakeme şiddet uygulayamazdı" dedi.

Ne ceza verilmişti?

Amedsporlu yöneticilerin tahta ve demir sopalarla dakikalarca darp edildiği 2016'daki saldırının ardından Ankaragücü'ne şu cezalar verilmişti:

