Amazon, Facebook ve Google korsan sitelerdeki reklamların dörtte üçünden sorumlu

Digital Citizens Alliance, Amazon, Facebook ve Google'ın korsanlıkla uğraşan internet siteleri için milyar dolarlık pazardaki reklamların yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturduğunu bildirdi.

Digital Citizens Alliance'ın yayınladığı raporda, çalıntı içerik sunan en popüler web sitelerinin küresel yıllık reklam gelirinde 1,08 milyar dolar oluşturduğu ve kabaca üç korsan web sitesi ve uygulamasından birinin, tüketicileri dolandırıcılık ve kötü amaçlı yazılımlara maruz bırakan riskli reklamlara sahip olduğu belirtildi.