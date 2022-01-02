Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya-Çorum karayolunda güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Sabah 09.30 sıralarında Amasya-Çorum karayolunun, Çavuş köyü mevkiinde meydana gelen kazada, plakası henüz belirlenemeyen ve Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da yapılacak olan U23 Türkiye Şampiyonası’na katılmak için yola çıkan ve sporcuları taşıyan midibüsün kaza yapması sonucu Batman İl Temsilcisi antrenör, aynı zamanda TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Sosyal İşler Şefi olan 39 yaşındaki İbrahim Halil Kay yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi yaralandı.

Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.