Batman'da iki trafik kazası: 1'i çocuk 2 ölü

Batman'daki dün gece Turgut Özal Bulvarı'nda kaza meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bir aileyi taşıyan motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklettekiler yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, motosiklettekilerden 5 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen çocuk, otopsi için hastane morguna götürülürken, durumu ağır olan anne ve babası da ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İkinci kaza ise Batman Çayı kenarındaki Çığılı köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan 62 yaşındaki Tahir Becerekli , kontrolden çıkan ve devrilen traktörünün altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Becerekli'nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsinin ardından Tahir Becerekli'nin cenazesi, Çığılı köyünde toprağa verildi.