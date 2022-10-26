Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu 3 aylık süre içerisinde raporunu tamamlayacak

TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bartın Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonu, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız başkanlığında toplandı.

"Acı üzerinden siyaset yapmayacağız. Komisyonda her türlü görüşe yer verilecek" diyen Yıldız, objektif ve gücünü şeffaflıktan alan bir yapıyla bütün görüşlerin olabildiğince açık ifade edileceğini belirtti.

Sektör temsilcileri, akademisyenler, alanda uzman özel sektörden temsilcilerinin de Araştırma Komisyonu'nda sunum yapacaklarını söyleyen Yıldız, "21 kişilik Komisyonumuz, inşallah 3 aylık süre içinde raporunu tamamlayacak. Gerek görülmesi halinde 1 aylık ek süre için Genel Kurula müracaat edilecek" diye konuştu.

Komisyonun hazırlayacağı raporun tavsiye kararı niteliğinde olacağını anlatan Yıldız, "Hukuki bir süreç işliyor. Hukuki süreci etkilememiz tabii ki söz konusu değil. Burada yapacağımız çalışmalar, TBMM'den yetkisini alan ve gücünü yine millet adına kullanan bir komisyon tarafından icra edilecek. Hep 'Allah vermesin.' deriz. Kendi çocuğumuz olsa nasıl araştıracaksak bunu böyle araştırmamız lazım. Empatinin daha ötesinde bir iş bu. Çünkü oradaki aileler bize emanet ediyor. Bunu hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Bu sorumluluk içinde çalışacağız" ifadesini kullandı.

'Halen gözaltı ve tutuklama yok'

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Amasra'daki maden kazasının ihmaller zinciri sonucunda yaşandığını, olayın bütün yönleriyle açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

"Bu, siyaset üstü ve siyaset dışı bir mesele" diyen Demirtaş, komisyonun bu acıların bir kez daha yaşanmaması anlayışıyla çalışması gerektiğini dile getirdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Facianın ardından geçen 12'nci gündeyiz. Soruşturma devam ediyor ama halen gözaltı ve tutuklama yok" dedi. Kazadan hayatını kaybeden madencilerin ailesinin bekleyişinin sürdüğünü ifade eden Bankoğlu, "Savcılık soruşturması sürüyor ama idari açıdan da ne bir görevden el çektirme, görevden alma ne de istifa var. Aileler bu işin sorumlularının cezasını çekmesini istiyor" değerlendirmesini yaptı.

Bankoğlu, hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin de Komisyonda dinlenmesini istediklerini kaydetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise tedbirlerin yeterince alınmadığını savunarak "Yaşanan facia bir doğal afet değil. Olay bir kaçınılmazlık senaryosu üzerine kurulmak istenebilir ama bu olayda bir kaçınılmazlık söz konusu değil" diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da Türkiye'de 2002'den bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kriterlerine uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için 30 bine yakın işçinin hayatını kaybettiğini söyledi.

'41 vatandaşımız ailemizin birer ferdi gibi'

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Amasra'da hayatını kaybeden 41 vatandaşımız ailemizin birer ferdi gibi. Onların başına gelen ihmal veya ihmaller zinciri varsa bunların aydınlığa kavuşturulması için çalışmalarımızı bu anlayışla yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, "Bu acı bütün milletimizin acısı oldu. Hepimizin yüreği yandı" dedi. Kazanın ardından 6 savcının görevlendirildiğini, soruşturmanın devam ettiğini anlatan Çetin şöyle devam etti:

"Maden işçiliği dünyanın en riskli işlerinden. Teknolojinin gelişmesine, alınan tedbirlere rağmen bu riskleri azaltmak mümkün ama tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Özellikle grizu patlamalarına yer altı madenciliğinde çok rastlıyoruz. Olayı, TBMM'nin bize verdiği yetkilerle araştıracağız. İhmal varsa gerekli cezaya çarptırılması hepimizin temennisi."

İYİP Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş da Komisyonun büyük bir vebal aldığını dile getirerek "Herkesi dinleyelim ama yalnızca dinlemek yetmiyor. Komisyonun sonuçları gerekirse yasal bir düzenlemeyle hayata geçirilmeli" şeklinde konuştu.

'Yer altı madenciliği dünyadaki en zor işlerden'

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bize düşen, tedbirleri en üst düzeyde almak ve alınmasını temin etmek. Bizde de dünyada da maalesef kazalar oluyor. Burada bu acıyı daha büyütmekten ziyade kazaların nedenlerini öğrenip yenilerinin meydana gelmemesi için en üst düzeyde gayret edeceğiz" dedi.

AKP Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise olayı tüm yönleriyle araştırarak bu kazaların bir daha yaşanmamasının gayretinde olacaklarını söyledi. AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, yer altı madenciliğinin dünyadaki en zor işlerden olduğunu, taş kömürünün ise bunlardan en zoru olduğunu öne sürdü.

Dünyadaki ve Türkiye'deki taş kömürü havzalarının kıyaslanamayacağını ifade eden Balta, "Türkiye'deki kömür havzaları tektonik hareketlerle beraber çok kırıklı bir yapı, faylı. Avrupa'da damarların eğimi 15, Zonguldak'ta damarların eğimi 45 derece. Orada nasıl bir teknoloji uygulayacaksınız? Aynısı Amasra'da da... Tektonik olarak faylarla kırıklı bir yapı, orada da damarın eğimi yüksek" diye konuştu. (AA)