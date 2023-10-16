Amasra Maden Katliamı davasının 4'üncü duruşması başladı: Tanıklar dinlenecek

Amasra'da 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin görülen davanın 4'üncü duruşması başladı.

7'si tutuklu 23 yargılanmasına devam edilen davanın dördüncü duruşmasında yaklaşık 130 tanık dinlenecek.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 7'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs ve 24-25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın dördüncü oturumu başladı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Bartın Adliyesi'nde özel olarak oluşturulan salondaki duruşmada, yaklaşık 130 tanık dinlenecek.

Nisan ve mayıs aylarında iki celse ve 7 gün süren duruşmalarda tutuklu ve tutuksuz sanıkların ifadeleri, 4-25 Temmuz'da da müşteki ifadeleri alınmıştı.