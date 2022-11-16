Amasra maden faciası: Sigorta yapılmadı, madenciler bile bile ölüme gönderildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bugün Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bütçeleri görüşülüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Amasra'daki maden faciasına ilişkin yeni bir bilgiyi paylaştı. Akın, "Bugün çok ciddi bir iddiayı gündeme getireceğim. Soma faciasından sonra tüm madenlerin özel sigorta kapsamına alınması zorunlu hale getirildi. Facianın yaşandığı Amasra’da da ağustos ayının sonu eylül ayının başı gibi özel sigorta için 3 kişilik heyet madene iniyor. Tahkimatla madende ciddi sorunlar olduğu ve bu sorunların 45 gün içerisinde çözülmesini talep ediyorlar. Madende sorun tespit edildiği için sigorta yapılmıyor ve mevzuata göre sigorta olmadan madenin çalışması yasak. Siyasi baskılarla maden çalıştırılmaya devam ediyor. Bu sürenin sonuna doğru facia meydana geliyor" dedi.

Ahmet Akın "Facianın ardından sigorta yetkilileri çağırılıyor ve bu olay sümen altı ediliyor. Bu iddialar doğruysa madenciler bile bile ölüme gönderilmiştir. Bize gelen bilgilerde Türkiye Taş Kömürleri’nin diğer dört madende de facia yaşanabilir sorumluluk yükümlük sizin üzerinize" diye konuştu. (ANKA)