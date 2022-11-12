Amasra'daki maden faciasından iki gün sonra ihaleye çıkılmış

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Bartın’da maden faciasının yaşandığı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi’nin faciadan iki gün sonra ihale ilanı yayımladığı ortaya çıktı.

İlan 16 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda Müessese’nin “tahmil, tahliye, biçme, yükleme ve taşıma işleri”nin “açık ihale usulü” ile 28 Kasım’da ihale edileceği duyuruldu. Duyuruya göre, ihale edilecek “iş” 1 Ocak 2023 tarihinde başlayacak, 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecekti.

Ancak bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla ihalenin 11 Kasım tarihli kararla iptal edildiği duyuruldu. Buna göre 28 Kasım’da yapılacak ihale “kurumumuzca görülen lüzum üzerine” denilerek iptal edildi.

İlanda iptal kararının "Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliği"nin 14. maddesine dayandırıldığı belirtildi. Yönetmeliğin 14. maddesinde şu ifadeler kullanıldı:

“İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.”

Tahkimat malzemesi ne demek ?

Tahkimat malzemeleri maden ocağındaki galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal ve can emniyeti bakımından çalışılabilir duruma sokmak ve çalışılabilir durumda tutmak için ağaç, demir veya beton kullanılarak yapılan takviyeler için kullanılıyor. (ANKA)