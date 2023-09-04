Amana Foods patronundan mücadele eden işçilere tehdit: 'Herkesi işten çıkaracağım'

Amana Foods, Kocaeli Çayırova’da bulunan bir gıda fabrikası. Patron Suriyeli. 200 civarındaki işçinin yaklaşık yarısı Suriyeli, yarısı Türk.

Bugünlerde fabrikanın Türk ve Suriyeli işçileri, birlikte Suriyeli patrona karşı mücadele ediyorlar.

Amana Foods fabrikası patronu, cuma günü iş çıkışına yakın saatlerde çalışmaya devam eden işçilerle üretim sahasında toplantı yaptı. Toplantıya selam vererek giren patron şu sözleriyle işçileri hedef aldı: ''Selamım içinizdeki hainlere değil. Burada bir tane bile sendika üyesi kalmayana kadar, herkesi işten çıkaracağım, gerekirse fabrikayı yurt dışına taşırım. Burada sendika istemiyorum.''

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan habere göre, işçilere yönelik bir diğer saldırısıysa işten çıkış kodunun değiştirilmesi oldu.

İlk işten atılan işçilerin işten çıkış kodu, iş kanunun 17. ve 18. maddesine dayandırılmıştı. Bu maddelere göre, işten çıkarılma nedeni küçülme ya da işin bitmesi gibi gerekçeler. Ancak geçtiğimiz gün yeni işten çıkarılan 12 işçinin çıkarılma nedeni olarak 22. madde gösterildi. Patronun ilk çıkarılan işçilerden bazılarının da işten çıkış kodunu 22. madde olarak değiştirdiği ortaya çıktı. Bu madde, ''fesih'' olarak geçmekle birlikte, patronların işçilere haklarını vermemek adına kullandıkları bir madde.

Konunun takipçisi olacaklarını ve itiraz edeceklerini belirten işçiler, patronun türlü baskılarına karşı birlikte hareket edeceklerinde ısrarlı olduklarını belirttiler.