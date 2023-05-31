Altun'un Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden kabine listesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan 'kabine listeleri'nin asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında sahte görseller eşliğinde dolaşıma sokulan 'kabine listeleri' asılsızdır, bu türden haberler dezenformasyondur. Kamuoyunun, sahte görsel ve dezenformatif içeriklere itibar etmemesi sağlıklı bir siyasal iletişim ortamının varlığı için önem arz etmektedir" denildi.

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