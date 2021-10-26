Altun'dan DW Türkçe'ye: Sadece yalan haber yapmıyor, ilişkileri zehirliyorsunuz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Deutsche Welle (DW) Türkçe'yi hedef aldı.

DW Türkçe'nin Kavala açıklaması yapan 10 büyükelçiyle ilgili yaptığı "Çavuşoğlu Erdoğan'a 'bakanlıktan gitmek zorunda kalırım' dedi" başlıklı haberini yalanlayan Altun, şu açıklamayı yaptı:

"Dışişleri Bakanımız bu sözde haberi dün gece yalanladı. Buna rağmen bu yalanda ısrar ediyorsunuz. Amacınız, habercilik yapmak olsa bu sözde haberi geri çeker ve özür dilerdiniz. Sadece 'yalan haber' yapmıyor, Türkiye-Almanya ilişkilerini de zehirliyorsunuz."