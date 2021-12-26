Altun 'Kabataş yalanı'nı unuttu, Gezi'den 'dezenformasyon' örneği sıralamaya çalıştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen Ulusal Stratejik İletişim Politika Belgesi ve Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada “Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülke Türkiye" dedi. Gezi direnişi sırasında AKP'lilerin ortaya attığı "Kabataş yalanı"nı unutan Altun "O günleri hatırlayın, karşımıza çıkan yalan haberleri gördüğümüzde bir taraftan dehşete düşüyorduk, bir taraftan da bunlar çok bariz yalanlar olduğu için bunlara hiçbir şekilde, hiçbir kesimin itibar etmeyeceğini varsayıyorduk" dedi.

Kabataş yalanı nedir?

AKP iktidarı, Gezi Direnişi sırasında dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun yerlerde süründürüldüğünü, üzeri çıplak kişiler tarafından taciz edildiğini iddia etmişti. AKP’li yazarların hararetle savunduğu “Geziciler Kabataş’ta türbanlı kadını dövdüler” propagandasının kısa süre sonra yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Fahrettin Altun ise o günlere ilişkin şunları söyledi:

"Eylemler 48 saat daha sürerse Avrupa Birliği hükümeti devirme kararı alacak.' Bu haber sosyal medyada defalarca dolaştırıldı, milyonlarca kişi tarafından görüldü ve maalesef gerçekmiş gibi dolaşıma sokuldu. Avrasya Maratonu için Boğaziçi Köprüsü’nden geçen maratoncular, onların oluşturduğu o kalabalık görüntü uzaktan fotoğraflandığında, o fotoğraf Gezi kalkışmasına katılan protestocular olarak servis edildi. Bunu bir parti kendi resmi hesabında paylaştı. Yine 2011 yılında bir deniz kazasında sırtından yaralanan bir kişinin fotoğrafı, Gezi kalkışmasındaki protestocuların sözüm ona 'polis şiddeti' dolayısıyla yaşanan bir hadise gibi takdim edildi. Onlarca trafik kazası görüntüsü, eylemlerde ortaya çıkmış görüntüler gibi yansıtıldı. Bunu sadece ulusal alanda değil, uluslararası, anlı şanlı medya kuruluşlarının yaptıkları yayınlarda da gördük."

'Aydınlanma aklının ürettiği bilgiyi değil, hakikati savunuyoruz'

Altun konuşmasında “Ne olursa olsun biz, aydınlanma aklının ürettiği bilgiyi değil hakikati temel alıyoruz, hakikati savunuyoruz, 'yaşasın hakikat' diyoruz. ‘Ne olursa olsun hakikat, uğruna mücadele edilmesi gereken bir değerdir' diyoruz” ifadesini kullanırken, dezenformasyon kampanyalarının dünya çapında bir sorun olduğunu, ancak en fazla Türkiye’de gerçekleştirildiğini savundu.

Altun, “Türkiye, son 20 yıldır yaşadığı gelişim çizgisi dolayısıyla geçmiş dönemden farklılaşması dolayısıyla kıskaca alınmaya çalışılan, yürüyüşü durdurulmaya çalışılan bir ülke ve bu noktada yalan endüstrisinin, dezenformasyon siyasetinin bütün imkanları seferber edilerek dezenformasyon kampanyalarının muhatabı olmuş durumda" dedi.

'Türkiye'de üretilen haberlerin yarısı yalan'

Oxford Üniversitesi Reuters Enstitüsü’nün 2018 yılında yaptığı bir araştırmadan bahseden Fahrettin Altun, “Araştırmada, Türkiye yalan habere muhatap olma noktasında dünyadaki birinci ülke olarak tespit edilmiştir. Bu rapora göre; 100 haberden 50'si yalan. Türkiye'yi muhatap alan, Türkiye'de üretilen haberlerin yarısı yalan. Buna mukabil İngiltere'de 100 haberden 15'i yalan, Fransa'da 12'si yalan; Almanya'da 9'unun yalan olduğunu görüyoruz" dedi.

'Gayrimilli tutum'

Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak vurguladığı üzere; siyaset millete hizmet işidir, dolayısıyla milletin gerçeğini yok sayarak, ona yalan içerikler boca ederek ona hizmet edemezsiniz. Bu gayrimilli tutumun biz uluslararası dezenformasyon bombardımanıyla iş birliği halinde Türkiye'de siyaset alanını zehirlediğini gördük, görmeye devam ediyoruz. Türkiye'de devletimize, ulusal güvenliğimize zarar veren önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun önüne geçmek bir milli vazifedir" dedi.

'Gördük ki internet hiç de öyle demokratikleştirici bir ortam olmadı'

Altun "Algoritmalarla yalan içerikler sizin önünüze sürekli düşürülüyor. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak da günden güne zorlaşıyor. İnternet ilk çıktığında o zaman hocalarımızın bize sürekli söylediği şey şuydu; bilgi demokratikleşiyor ama öte yandan doğru bilgi giderek diğer hurafeler, safsatalar yanında ayrıştırılması zorlaşan bir değere dönüşüyor. Bizim o dönemde psikolojimiz daha iyimser, daha olumlu bir yaklaşımdı. Fakat gördük ki aslında internet hiç de öyle demokratikleştirici, hiç de öyle çoğullaştırıcı bir ortam yaratmadı. Aksine gettolaşmaları artırdı, dışlayıcı yaklaşımları artırdı, yabancı düşmanlığını, ırkçılığı, İslamofobi'yi, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını pekiştiren bir ortama dönüştü. Kimlik savaşları artık yaşadığımız dünyanın belirli unsurlarından birine dönüştü. Bu süreçte de baktığımızda değersizlik neredeyse norm halini aldı" dedi.

'İletişimde Türkiye Modeli'

Altun “'Türkiye İletişim Modeli'ni inşa etmek temel hedefimiz oldu ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben, bütün bu çalışmalarımızın Cumhuriyet’imizin 100. yılı için ayrı bir anlam taşıdığını düşünüyorum. Devletimizin 2023, 2053 vizyonlarına önemli katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.