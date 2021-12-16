Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 'Kabataş Yalanı' damgası

AKP iktidarı, Gezi Direnişi sırasında dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun yerlerde süründürüldüğünü, üzeri çıplak kişiler tarafından taciz edildiğini iddia etmişti.

Kabataş yalanı olarak basın tarihinde yerini alan bu olay, şimdi de Erdoğan'ın yaptığı bakan yardımcısı atamasıyla yeniden gündem oldu.

Haberalternatif'ten Celal Eren Çelik'in haberine göre, adı Gezi Direnişi esnasındaki Kabataş yalanı ile gündeme gelen Osman Develioğlu’nun kayınbiraderi Mahmut Gürcan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mahmut Gürcan’ın ilişkileri 2006 yılına kadar uzanıyor.

2006 yılında AKP’de gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde ilçe başkanlıkları için kıran kırana bir mücadele yaşanırken AKP Bakırköy İlçe Başkanlığı için Emine Nalbantoğlu ile karşı karşıya gelen isim Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan olmuştu.

Bu kongrede sürpriz biçimde aday olan Mahmut Gürcan’ı destekleyen isim ise dönemin İstanbul İl Yöneticisi olan şimdi ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati’den başkası değildi.

Öte yandan Nureddin Nebati ile Kabataş yalanıyla gündemden düşmeyen AKP’nin eski Bahçelievler Belediye Başkanı Orhan Develioğlu da son derece yakın iki isim.