Altun: Erdoğan diyalog kanallarını açmıştı, Miçotakis fırsatı değerlendiremedi

Yunanistan basınına Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız zaten Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi” dedi.

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Altun, Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile iletişimi kesmesine ilişkin soru üzerine Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrarın olmasını arzu ettiğini söyleyerek, “Ağzımızın tadı bozulmasın diye kimsenin iyi niyetimizi istismar etmesine müsaade etmeyiz. Cumhurbaşkanımız zaten Miçotakis hükümetine bir şans vererek diyalog kanallarını açmıştı. Yunanistan başbakanı bu fırsatı değerlendiremedi. İkili ilişkilere üçüncü tarafları karıştırmama sözü vermesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye karşıtı mesajlar verdi. Böylece Ankara’daki kredisi bitmiş oldu” dedi.

'Yunanistan kendisine zarar verir'

Altun, Türkiye’nin Yunanistan’ın sürekli gündeminde olmasına rağmen Yunanistan’ın Türkiye’nin gündeminde benzer bir ağırlık taşımadığını söyleyerek, “Yunanistan, Türkiye’yi küçük hesaplarla veya üçüncü ülkelere güvenerek karşısına alarak ancak kendine zarar verir. Aynı şekilde anlaşmazlıkların diplomasi ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması, öncelikle Yunan halkının çıkarına olacaktır” ifadelerini kullandı.

'Mevcut koşullar altında görüşme olacağını düşünmüyorum'

Altun, gelecek dönemde gerekli şartların oluşması durumunda yeni bir Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin olup olmayacağı sorusu üzerine, “Mevcut koşullar altında böyle bir görüşme olacağını düşünmüyorum. Miçotakis, Türkiye’nin kendisine verdiği fırsatı çarçur etti. Neticede gerilimden beslenen odakları sevindirdi. Yunanistan’ın parası ise eğitime veya kültüre değil; silahlanmaya gitmiş oldu. Bu noktaya tamamen Miçotakis hükümetinin tercihleri nedeniyle geldik. Yunanistan başbakanının Türkiye’yi medeni bir komşu gibi davranmak konusunda samimi olduğuna ikna etmek için çok çaba göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

'Türkiye’nin Yunanistan’ı tehdit ettiği gibi yansıtmak doğru olmaz'

Altun, Türkiye’nin Yunanistan’ın adaların statüsünü ihlal ettiğini belirterek 'ihlallerin devam etmesi konusunda geri adım atılmaması durumunda adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağı' ifadelerinin hatırlatılması üzerine, Lozan Barış Anlaşması ve Paris Barış Anlaşması’na atıf yaparak, bazı adalara gayri askeri statü verildiğini ifade etti. Altun, Yunanistan’ın söz konusu adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğine söyleyerek, “Türkiye de Yunanistan’ın mevcut uluslararası anlaşmaları tartışmaya açarak ancak kendine zarar vereceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarıyı Türkiye’nin durup dururken Yunanistan’ı tehdit ettiği gibi yansıtmak doğru olmaz. Aynı şekilde Türkiye’nin böyle bir konuda Yunanistan’ın yasadışı adımlarına ses çıkarmayacağını düşünmek, Türkiye’yi anlamamaktır” dedi.

'ABD'nin gerekli adımları atacağına inanıyoruz'

ABD Temsilciler Meclisi’nin onayladığı Türkiye’ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısında bulunan Türkiye ve Yunanistan ile ilgili şartlar hakkında konuşan Altun, şunları söyledi:

“Türkiye’nin uçakları alma süreci devam ediyor. F-16 tedarik ve modernizasyon talebimize dair askeri makamlarımız ve ABD’li muhatapları arasında geçtiğimiz aylarda Ankara’da teknik görüşmeler yapıldı ve süreçte bu düzeyde gerekli ilerlemeler sağlandı. ABD yönetimi de talebimizi siyasi açıdan olumlu değerlendiriyor. Nitekim ABD Dışişleri Bakanlığının F-16 talebimize karşı çıkan bazı Kongre üyelerine geçtiğimiz mart ayında gönderdiği cevabi mektup bunu açıkça gösteriyor. Keza, Başkan Biden da son NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamalarda bu konudaki desteğini açıkça ortaya koydu. Bu çerçevede ABD makamları tarafından da vurgulandığı üzere talebimiz gerek NATO’nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetleri, gerekse ittifakın birlikte çalışabilirliği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, söz konusu talebimizin Kongre tarafından da onaylanması ve böylece sürecin en kısa zamanda olumlu şekilde sonuçlanması için ABD yönetiminin gerekli adımları atacağına inanıyoruz.”