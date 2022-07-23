Akar: Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınmasını şiddetle kınıyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmasında "Tüm iyi niyetli yaklaşımlara rağmen Yunan siyasilerin provokatif eylemlerinin devam ettiğini" söyledi.

Akar, şunları kaydetti:

"Bunun en son örneği Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararıdır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak, Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz girişimini sahada ve masada bugüne kadar karşılıksız bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız."

Yunanistan'da Türk azınlığa ait dört ilkokulun faaliyetleinin durdurulmasına ilişkin dün Dışişleri Bakanlığı da Atina'ya dönük bir kınama yayınlamıştı.

Yunanistan'dan yanıt: Karar azınlık okullarıyla ilgili değil

Atina'dan bugün yapılan açıklamadaysa, kapatılan dört okulun azami dokuz öğrenci kıstasını karşılayamadıkları için kapatıldığını, aynı kapsamda azınlıklara ait olmayan 29 ilkolun da kapatıldığını söylemişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou bugün yaptığı açıklamada, önümüzdeki eğitim öğretim yılında Batı Trakya'da 99 azınlık ilköğretim okulunun faaliyete geçeceğini ifade etmişti.