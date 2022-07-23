Yunanistan'dan okulların kapatılmasına ilişkin açıklama: Sadece Türk okullarını kapsamıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya'daki dört azınlık ilkokulunun kapatılmasıyla ilgili Ankara'dan gelen 1923 Lozan Antlaşması'nın hükümlerini ihlal edildiği suçlamalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannou, “Ankara, mesnetsiz pozisyonlar öne sürmek için ne yazık ki bir kez daha gerçekleri alt üst ediyor. İddiaları baştan sona reddediyoruz” sözlerini kullandı.

Papaioannou, Yunan makamlarının gerekli asgari dokuz öğrenci sayısını karşılamadıkları için okulların faaliyetini askıya almaya karar verdiğini söyledi. Sözcü toplam 29 azınlık olmayan ilkokulun da aynı standara uymadığı için kapatıldığını sözlerine ekledi.

"Dolayısıyla azınlık öğrencilerinin haksız muameleye maruz kaldığı iddia edilemez” diyen Sözcü, “Yunan devletinin eğitim politikası kararları, yüksek kaliteli eğitim sağlamak amacıyla tüm Yunan vatandaşları için eşitlik temelinde ve ayrımcılık yapılmadan alınmaktadır” ifadelerini kullandı.

'Önümüzdeki dönem 99 azınlık okulu açılacak'

Sözcü ayrıca önümüzdeki eğitim öğretim yılında Trakya'da 99 azınlık ilköğretim okulunun faaliyete geçeceğini söyledi. Sözcü "Bu arada, biri kuzeydoğu Ege adası Imvros'ta olmak üzere İstanbul'da sadece üç Rum azınlık okulu faaliyet gösterecek, ancak Bozcaada'da ders yapılmayacak." diye ekledi.

Batı Trakya'daki Müslüman azınlık nüfusu yaklaşık 120 bin kişi olduğunu kaydeden Sözcü, "Türkiye'deki Rum azınlığı 3 bin kişiyi geçmezken, Lozan Antlaşması zamanında sayıları eşitti. Türkiye için ne yazık ki rakamlar Lozan Antlaşması'na kimin saygı duyduğu ve kimin uyguladığı konusunda kendi inkar edilemez gerçeğini ortaya koyuyor" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Cuma günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ı Trakya'daki "Türk azınlığa" karşı "ayrımcı ve baskıcı politikalar" yürütmekle suçlamıştı.