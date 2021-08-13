Altındağ'daki saldırılarla ilgili 72 gözaltı daha

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ ilçesinde Suriyelilere dönük saldırılarla ilgili 72 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Dün 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bir parkta çıkan kavgada Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler yabancı uyruklu Y.A. tarafından bıçaklanmış, Emirhan Yalçın kaldırıldığı yaşamını yitirmişti.

Gözaltına alınan Y.A. ile M.A. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından bazı faşist gruplar tekbirler getirerek Battalgazi ve Önder mahallerinde yaşayan Suriyeli mültecilere yönelik saldırılarda bulundu, ev ve iş yerlerini yağmaladı. Bu saldırılarla ilgili dün Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 76 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada 72 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada "Altındağ ilçemizde 10.08.2021 tarihinde gerçekleşen müessif olay sonrası 12.08.2021 günü alınan önleyici tedbirler neticesinde, güvenlik güçlerimizin ikazlarına uymayan, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan ve çeşitli suçlardan aranan (72) şahıs yakalanmıştır. (29) şahıs hakkında idari işlem uygulanırken, (43) şahısla ilgili adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan şahısların (28)’inin gasp, kasten yaralama, mala zarar verme, uyuşturucu madde imali, hırsızlık vb. suçlardan kaydı bulunmaktadır. Konuyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.