Altıncı sıradan vekil adayı gösterilen AKP'li Sayan: Aslolan milletin gönlündeki listedir

Milletvekili olmak için Ağrı belediye başkanlığı görevinden istifa eden AKP’li Savcı Sayan, İzmir 1’inci bölge, 6’ncı sıradan aday gösterildi. AKP, son seçimlerde söz konusu bölgeden dört milletvekili çıkarabilmişti.

Ağrı belediye başkanıyken görevinden ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emriyle’ istifa ettiğine öne süren Sayan, “Cumhurbaşkanımız bana ‘Meclis’te olmanız gerekiyor’ dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" demişti.

AKP'nin milletvekili aday listesinin duyurmasından günler sonra konuya ilişkin açıklamada bulunan Sayan "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk.. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahcup etmesin.." ifadelerini kullandı.