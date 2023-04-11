AKP'de 4. kez liste dışı kalan Tatlıses: Benim meselem Erdoğan!

Daha önce AKP'den milletvekili adayı olmak üç kez başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, dördüncü denemesinde de aday olamadı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık dile getiren şarkıcı Tatlıses, başvurduğu Şanlıurfa'da 14 kişilik listede yer bulamadı.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:
"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tego çıgoti." (Gerisi, o dedi, ne dedi)
Tatlıses'in adaylık serüveni
- 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday oldu, seçilemedi.
- 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilemedi.
- 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce AKP'den adaylık başvurusunda bulundu ancak aday gösterilmedi. Bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı oldu fakat sonradan adaylığını geri çekti.
- 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa'dan AKP'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi.
- 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için AKP'de 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı fakat tekrar aday olarak gösterilmedi.