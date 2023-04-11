AKP'de 4. kez liste dışı kalan Tatlıses: Benim meselem Erdoğan!

Daha önce AKP'den milletvekili adayı olmak üç kez başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, dördüncü denemesinde de aday olamadı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık dile getiren şarkıcı Tatlıses, başvurduğu Şanlıurfa'da 14 kişilik listede yer bulamadı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İbrahim Tatlıses şunları söyledi:

"Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan! Gerisi tego çıgoti." (Gerisi, o dedi, ne dedi)

Tatlıses'in adaylık serüveni