Altın Portakal Film Festivali'nde sansür: Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatı mı?

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı.

Gazete Duvar'dan Anıl Mert Özsoy'un haberine göre; yazılı açıklama yapan Antalya Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Ulusal Belgesel Film Yarışması bölümüne seçilen "Kanun Hükmü" filminde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği saptadıklarını iddia etti.

Yönetmen Demirci: Yargılama süreci söz konusu değil

Sosyal medya hesabından açıklama yapan yönetmen Nejla Demirci, belgeselde kanun hükmünde kararname ile görevlerinden ihraç edilen doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş'ın hikayesini anlattıklarını belirtti.

Demirci ve Karataş hakkında yargılama süreci olmadığını ifade eden Demirci, "Doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş hakkında kesinleşmiş herhangi bir yargılama süreci söz konusu değilken festival mazeret olarak belgeselin bir karakterinin yargı sürecinde olduğunu iddia ediyor" dedi.

'AYM eserimi ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi'

Belgeselin yapım sürecindeyken yasaklanması nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurduklarını aktaran Demirci, şöyle devam etti:

"Belgeselimiz henüz yapım aşamasındayken yapımı yasaklanmış ve bu sebep ile yargıya başvurmuştuk. Nihayetinde AYM eserimi ifade özgürlüğü, bilim ve sanat özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi ve tarafıma tazminat ödenmesine karar verildi. Sinema faaliyetini topluma aktarmak için yola çıkmış bir festivalin 60. yılında doğru olmayan ve dahi doğru olsa bile kendisini ilgilendirmeyen bir yargı süreci işten ayrılma işleminin hukuka aykırılığıyla ilgilidir.

Belgeselin konusu ise sivil direniş ve mücadele örneğidir. Mahkeme üzerinde belgesel filminin hiçbir baskı etkinliği yokken KHK ile öğretmeni işten çıkaran yönetimin fiili baskısı vardır. Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır, mahkemeyi etkileme potansiyeli mevcut iktidarda fazlasıyla vardır, filmler sadece toplumu bilgilendirme amaçlıdır."

Kararı sansür olarak nitelendiren Demirci, "Bu yaşanan hukuksuzluk, açık seçik sansürün muhatabı sanat özgürlüğünden yararlanması gereken Türkiye toplumudur. Hukuk, demokrasi isteyen Türkiye toplumu mağdur edilmiştir. Bu yaşanan belgesel sinemaya bir darbedir. Bunun sorumlusu Antalya Altın Portakal Film Festivali'dir" ifadelerini kullandı.

Jüri üyeleri: Meslektaşımızla yan yana duruyoruz

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması, edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması ve Belgesel Film Yarışması Seçici Kurulu bölümlerinde görevli jüri üyeleri ortak bir açıklama yaptı.

Jüri üyeleri yönetmen Nejla Demirci'yle dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkemizin en köklü film festivalinde Nejla Demirci'nin 'Kanun Hükmü' belgeselinin ani bir kararla yarışma programından çıkarılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladık.

Filmlerde suç unsuru arayan bu bakışı ve sansür yaptırımının normalleşmesini kabul etmiyoruz. Yıllardır süren Antalya Altın Portakal Film Festivali geniş bir mutabakatla topluma aittir. Demokratik ilkelerden, ifade özgürlüğünden ödün veremez. Bu bağlamda sanatçılar için güvenli bir alan olmaya devam etmesi yaşamsaldır. Jüri üyeleri olarak bizler de meslektaşlarımızla yan yana durmayı görev biliyoruz.

Aşağıda imzası bulunan jüri üyeleri olarak, 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki görevimizi, 'Kanun Hükmü' filminin Belgesel Yarışma seçkisine geri alınmasıyla yerine getirebileceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Açıklamada Demet Akbağ, Ayşegül Aldinç, Onur Saylak, Özcan Alper, Mehmet Günsür, Ali Aga, Sema Kaygusuz, Behiç Ak, Zeynep Dadak, Deniz Tortum, Elif Refiğ, Hazar Ergülü, Paolo Bertolin, Ali Ercivan, Hakan Bıçakçı, Anna Maria Aslanoğlu, Ezel Akay, Engin Palabıyık, Senem Erdine ve Ahmet Gürata'nın imzası yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı talimatı mı?

Festival kaynakları, filmi seçkiden çıkarma kararının ardında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın talimatının olduğunu öne sürdü. Yine aynı kaynaklar bakanlığın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ulaşarak, belgesel filmin seçkiden çıkarılmaması halinde finansal desteğini çekeceğini aktardığını iddia etti.

Antalya Valiliği’nin festival yönetimine ulaşarak, filmin seçkiden çıkarılmadığı takdirde festivali yasaklayıp engelleyeceğini belirttiği de iddialar arasında yer aldı.

Festival yönetiminin gelen tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Hak mücadelesi veren Altın Portakal emekçilerinden açıklama

Antalya Altın Portakal Film Festivali organizasyonunda emeği olan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) çalışanları tazminat ve haklarını alamadan işten çıkartılmalarına karşı 9 yıldır mücadele ediyor.

Altın Portakal emekçileri de "Kanun Hükmü" filminin festivalden çıkarılmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bizlerin hak mücadelesini görmezden gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi, hak mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" filmini festivalden çıkararak korkunç bir hataya imza atmıştır" denildi.

Altın Portakal emekçilerinin açıklaması şöyle:

"2014 yılında Altın Portakal Film Festivali'ndeki işlerinden çıkarılan bizler, 9 yıldır hak arayışımıza devam etmekteyiz. Tazminat ve haklarımızı alabilmek için, Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde, 'işçiden, emekten yana bir festival olsun' şiarıyla sanatçı dostlarımıza ve sanatsever Antalyalılara açık bir çağrı yaptık.

Gelinen son noktada hâlâ bir sonuç elde edemediğimiz gibi 60'ıncı yılını kutlayacak Altın Portakal'da yaşananları Antalyalılar ve eski festival emekçileri olarak utançla karşılıyoruz. Bizlerin hak mücadelesini görmezden gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi, hak mücadelesini anlatan "Kanun Hükmü" filmini festivalden çıkararak korkunç bir hataya imza atmıştır. Hak mücadelesini arayanlara ve onların sesleri olan sanatçılara karşı benzer bir tavrı gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kınıyoruz.

Film festivallerinin bir kent hakkı olduğunu tekrar hatırlatmak gerekliliği doğmuştur. Film festivallerinin taşeronlaşmasının hem kentte yaşayanlar, hem de sanatçılar için ağır sonuçları olabileceğinin bir kez daha altını çizmek istiyoruz.

2019 yılında yönetime gelen Sayın Muhittin Böcek'in o yıl düzenlediği Altın Portakal basın toplantısındaki hem eski AKSAV emekçilerine, hem de sansüre karşı sinema sektörüne verdiği sözleri kendisine tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bu noktada açık çağrımızı yineliyoruz. Bu yıl Altın Portakal emeğe yapılan her türlü haksızlığın tartışıldığı, işçiden emekten yana bir festival olsun istiyoruz.

Sanatçılarımızı ve Antalyalıları desteğe çağırıyoruz. Sansüre karşı tavır gösteren sanatçılarımızın bizlerin hak mücadelesine de destek olmasını bekliyoruz.

Gelin bu festival emeğe yapılan haksızlığın tartışıldığı, boykot edildiği, emeği görmezden gelenlerin yüzüne haykırıldığı, işçiden, emekten yana bir festival olsun. Sansüre karşı duruşun sergilendiği özgür platformlarda buluşmak dileğiyle..."