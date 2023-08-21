9 yıldır hakkını alamayan Altın Portakal emekçilerinden sanatçılara çağrı

Türkiye’nin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne sayılı günler kala 9 yıldır haklarını arayan emekçiler üçüncü kez eylem yaptı.

Antalya Altın Portakal Film Festivali organizasyonunda emeği olan Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) çalışanları tazminat ve haklarını alamadan işten çıkartılmalarını protesto etmek için üçüncü kez Büyükşehir Belediyesi önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Yüksel Şenol'un okuduğu basın açıklamasına, Türkiye Komünist Partisi Antalya İl Örgütü de katıldı. İl Örgütünden yapılan açıklamada, "Yıllardır tazminat ve haklarını alamayan emekçilerin hakları Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından derhal ödenmelidir" denildi.

Açıklamada sanatçılara açık çağrı yapıldı ve "Bizlerin hakları verilmediği sürece, gelin bu festival; emeğe yapılan haksızlığın tartışıldığı, boykot edildiği, emeği görmezden gelenlerin yüzüne haykırıldığı, işçiden ve emekten yana bir festival olsun. Sanatçı dostlarımıza ve sanatsever Antalyalılara açık bir çağrıdır" denildi.

Açıklamanın tamamı:

"Altın Portakal emekçileri olarak hakkımızı vermek noktasında direnen, başını kuma gömen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne soruyoruz:

'AKSAV çalışanları ve avukatıyla görüştük' dediniz ama Av. Baştuğ Çalışır belediyeden 4 defa konuyu görüşmek için özel kalem ve genel sekreterlikten randevu alamazken hangi avukata, neyi açıkladınız?

'Altın Portakal emekçilerine bu bedeli ödeyecek yasal zemin yoktur' dediniz. Bu yasal zemin yoksa büyükşehir belediye başkanlığı olarak, yönetim kurulu üyelerinin bazılarının araya girmesiyle AKSAV’ın maliye ve SGK’ya olan borçları hangi tarihte ödenmiştir? “İşbirliği sona erdi” denilmesine rağmen nasıl ödenebilmiştir?

Böylece vakıf borçları nedeniyle yönetim kurulu üzerindeki icralar nasıl kaldırılmıştır?

Şu andaki Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu ödemeden haberi var mıdır?

Bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri olan Sayın Av. Cansel Çevikkol’un bu konu hakkındaki hukuki görüşü nedir? Bununla ilgili idari bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamış mıdır?

2008 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile AKSAV arasında, Altın Portakal Film Festivali sebebiyle işbirliği protokolü yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır?

Sayın Av. Cansel Çelikkol 2009 yılında hangi kurumun avukatıdır, avukat olarak büyükşehirden resmi yazışmalarla ne taleplerde bulunmuştur?

Büyükşehir yetkilileri bu soruların yanıtlarını kamuoyuna açıklasınlar. Geçen sefer de dediğimiz gibi ya karşımızda durup yıkılacaklar ya yanımızda durup yücelecekler!

Bu noktada yaklaşan film festivali nedeniyle, 60. Altın Portakal heykellerini havaya kaldıracak olan ellere çağrımızdır. Emekten yana olan tüm sinema yazarlarına, tüm sinema emekçilerine çağrımızdır:

Kırmızı halıda yürürken, yazılarınızı yazarken, o sahnelere adım atarken; ellerinden çay kahve içtiğiniz 18 yıllık emeği bir kalemle çizilen Naziş’i, kırmızı halıları seren sahneleri kuran filmleri gösteren Mizan’ı, Turgut ustayı, Ali ustayı, Hüseyin’i, Şenol’u, Tanju’yu, Erdinç’i, Orhan’ı, Eray’ı, İbrahim’i, festival yönetmeni Hülya’yı, Ulusal ve uluslarası yarışmadan Burcu ve Yüksel’i, basından Mustafa Ağabeyi, 60 yıllık tarihin en az 10 yılının üzerinde yükseldiği Meral, Hatice, Nermin, Aysun, Sanem, Hasan, Sermin, Orhan, Kenan, Hacı ve Volkan’ı unutmayın!

Bizlerin hakları verilmediği sürece, gelin bu festival; emeğe yapılan haksızlığın tartışıldığı, boykot edildiği, emeği görmezden gelenlerin yüzüne haykırıldığı, işçiden ve emekten yana bir festival olsun. Sanatçı dostlarımıza ve sanatsever Antalyalılara açık bir çağrıdır.

9 yıllık emeğimizin yok sayılması bize dert olmuştur. Sayın Muhittin Böcek ve ekibi, çözümsüz tavrınız nedeniyle festivalin tarihine geçecek bu kara leke de size dert olsun."