'Altılı masa' dördüncü kez toplandı, sabaha karşı bitti: Açıklama yapıldı

Altı siyasi partinin genel başkanı tarafından gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’nin dördüncüsü, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde düzenleniyor. Liderler, Gelecek Partisi Genel Merkezi’ne özel araçlarıyla geldi.

Toplantının ev sahibi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu liderleri genel merkez binasının önünde karşıladı.

Genel merkeze sırasıyla Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geldi.

Toplantı saat 20.00 itibarıyla başladı ve gece saat 03.00'e kadar sürdü.

Toplantının ardından 6 siyasi parti genel başkanı tarafından ortak bildiri yayımlandı.

İşte o açıklama

Ortak açıklamada, "Yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve iş birliğine devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Toplantıda iş birliğinin ve "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçiş hedefinin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmasına karar verilen dört komisyonun çalışmalarının gözden geçirildiği, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün açıkladığımız 'Temel İlkeler ve Hedefler' metniyle, geçiş süreci ve ülke yönetimi konusunda bundan sonraki ortak çalışmalarımıza referans kaynağı olacak bir tutum belgesi ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu referans metin aynı zamanda milletimize ve partilerimizin tabanlarına ortak bir taahhüt niteliği taşımaktadır.

'Seçim Güvenliği Komisyonu' seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz.

Altı siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız. Komisyonumuzun bu konuda yaptığı çalışmaların geldiği aşama, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşılacaktır."

Somut öneriler 13 Haziran'da

"Kurumsal Reformlar Komisyonu"nun kamu maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tespitinin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı'nın kurulması, TCMB'nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ve Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal reform adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşacaktır" ifadesine yer verildi.

'Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu'nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecinde gerekli görülen anayasal ve yasal reformlarla ilgili çalışmaları çerçevesinde Anayasa'nın yasamaya ilişkin 75. ile 91. maddeleri arasında yapılacak değişikliklerin değerlendirildiği, komisyonun çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdüreceği, anayasal düzenleme konusundaki hazırlıklarını gelecek toplantıya kadar tamamlayacağı aktarıldı.

'Adaletsiz servet transferi yapılmaktadır'

Toplantıda komisyon çalışmalarını değerlendirmenin yanı sıra gündemdeki siyasi ve ekonomik konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekonominin en önemli unsurlarından olan fiyat istikrarı iktidarın akıldan, bilimden ve rasyonaliteden uzak tezleri nedeniyle maalesef ağır bir tahribat almıştır. Ülkemiz dünya enflasyon sıralamasında 6. sıraya yükselmiş, oluşan hayat pahalılığı sosyal istikrarı bozacak düzeye ulaşmıştır.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) Sistemi ile 85 milyon vatandaşın kamuya emaneti olan kaynaklar, ülkemizin az sayıdaki varlıklı insanına adaletsiz bir servet transferi şeklinde aktarılmaya başlanmıştır. İktidar acilen KKM uygulamasına son vermeli, para politikasını normalleştirmelidir.

Son dönemde bir taraftan provokatif açıklamalarla diğer taraftan yanlış uygulamalarla tırmanan göçmenler sorunu da kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Kapsamlı bir 'Göç Politikası' geliştirilmesi için partilerimiz arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varılmıştır."

Açıklamada, "Türkiye’nin terörle mücadele bağlamında ortak tavır ve işbirliği konusundaki haklı talepleri sadece NATO üyeliğine baş vuran İsveç ve Finlandiya için değil halihazırda üye olan bütün NATO üyeleri ve esasen bütün BM üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır" değerlendirmesi yapıldı.