'Altılı masa' dördüncü kez toplandı

Altı muhalefet partisi genel başkanları Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" vaadinde bulunan altı siyasi partinin dördüncü kez bir araya geldiği buluşma 19.05'te başladı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu buluştu.
Toplantıda cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday açıklama sürecinin belirlenmesi gündeminin yanısıra ekonomi ve seçim güvenliği konularının ele alınacağı belirtiliyor.