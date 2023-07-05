Altı yıldır TOKİ’den konutlarını teslim alamayan yurttaşlar: 'Biz ölünce mi verecekler?'

Çorum'da 6 yıldır yapımı tamamlanmadığı için TOKİ’den konutlarını teslim alamayan hak sahipleri eylem yaptı. İnşaat alanında toplanan hak sahibi yaklaşık 150 kişi konutlarının tamamlanarak teslim edilmesini istedi.

Eyleme katılan İbrahim Akveren, "Yani milletvekilleri seçimden önce hepsi söz verdi. Boy boy resimler çektirdiler buraları gezdiler. Şimdi hiç kimse ilgilenmiyor. Cumhurbaşkanı falan geldiğinde buraları süslüyorlar. Cumhurbaşkanı havadan dolaşıyor görüyor ve 'TOKİ yapıyoruz' diyor ve gerisiyle ilgilenmiyorlar. Yani yıllardır bu böyle. Evi artık teslim etsinler, yazık. Yoksa evler kendi halinde çürüyecek, harabe olacak" dedi.

'Bu ay eve çıkmazsam çadır kuracağım'

Teslim edilmeyen ev nedeniyle mağdur olduklarını belirten Melek Başkaya şunları söyledi:

''6 senedir bekliyorum. Geçen gün köye gittim geldim. Ev sahibi elektriğimi, suyumu doğal gazımı hepsini kesmiş. Vallahi bir hafta uğraştım, 2 bin 500 lira para harcadım zorla açtırdım ama ben dün yine yazdım, ‘hani bizim evler’ diye. ‘Şu gün teslim edeceğiz’ diyorlar ‘bugün teslim edeceğiz’ diyorlar teslim etmiyorlar. Ben parasını yatırmışım peşinatını taksidini de. Ben buraya kaydolalı 6 yıl oldu. Peşinatını yatıralı da 3 sene oldu. Kredi çekip yatırdım. Kredi borcumu daha ödemedim. Para hala ödüyorum. Daha benim ev teslim olacak. Ev sahibi ile ben her gün kavgalıyım. Bu ay çıkmazsam çadır kuracağım.''

Protestoya katılanlardan Satı Baykal da "Evlerimizi bizim kaç sene oldu, 9 sene oldu daha verecekler. Evler eskidi biz evimize taşınamadık. Hep mağduruz. Her şeyimi aldım, ortada kaldım. Niye vermiyorlar, versinler de kıyıyı köşeyi yapacaklarsa sonra yapsınlar. Bizim evimizi versinler yeter ki, yerleşelim içine. Biz ölünce mi verecekler. Gelmişiz kaç yaşımıza biraz da yaşayalım ne var" şeklinde konuştu. (ANKA)