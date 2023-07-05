Depremde zarar gören pisti yapan şirkete ödül gibi ihale

6 Şubat Maraş depremlerinin ardından başlayan afet konutları ihaleleri sürüyor. Depremin simgelerinden biri olan Hatay Havalimanı’nın pistini yapan İntaş isimli şirkete pazarlıkla 1,8 milyar TL’lik afet konutu, altyapı ve çevre düzenlemesi ihalesi verildi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, iktidarın 14/28 Mayıs seçimlerinde oy desteğini arttırma arayışının da etkisiyle bilimsel kriterleri dikkate almadan, zemin etüdlerini yapmadan hızla başladığı konut ihalelerinden biri daha tamamlandı.

Kurutulan Amik Gölü üzerine yapılan Hatay Havalimanı’nın eleştirilere haklılık kazandıracak şekilde su basan, depremden sonra ikiye ayrılarak bölgeye deprem yardımlarının hava yoluyla ve hızla yapılmasını zorlaştıran pistini inşa eden şirket bu kez de deprem konutu ihalesi aldı.

En düşük teklifi verdiler

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nin Cebike Mahallesi’ne yapılacak 933 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi pazarlıkla İntaş Taahhüt Yapı isimli şirkete pazarlıkla verildi. 25 Mayıs günü yapılan ihaleye üç şirket teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 1 milyar 944 milyon lira olarak hesaplanan iş için 1 milyar 898 milyon liralık en düşük teklifi veren İntaş isimli şirket ile yüzde 2,36’lık kırımla 19 Haziran günü sözleşme imzalandı. 933 konutun yapımının 13 Mayıs 2024’te tamamlanması öngörüldü.