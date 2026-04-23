Altı yıl sonra delil aranacak: Eski Vali Sonel'in aracı DNA testi için incelemeye alındı

Tam 6 yıldır üstü kapatılan Gülistan Doku soruşturmasında sadece bir hafta gün içerisinde birçok detay kamuoyuyla paylaşıldı ve aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

T24'ün haberine göre, soruşturma sürecini değerlendirmek üzere dün Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Başsavcılık yetkilileri, Adalet Bakanlığı’ndan gelen heyete soruşturma hakkında sunum yaptı. Tutuklanan isimler, dosyadaki mevcut delil bulguları ve izlenecek yol haritası ele alındı.

Soruşturmada atılan somut adımlardan biri eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in olay döneminde kullandığı aracın muhafaza altına alınması oldu. Tam 6 yıl sonra el konulan araç kriminal inceleme ve DNA testi için İstanbul’a nakledildi.

Araç içerisinden alınacak örneklerin, Gülistan Doku’ya ait izler barındırıp barındırmadığı kontrol edilecek.