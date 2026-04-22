Sabah duyurdu, Yeni Şafak yalanladı: Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Sonel’in eşi gözaltına alındı mı?
Yayın Tarihi: 22.04.2026 , 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 , 17:31
Dersim’de 2020 yılında “kaybolan” Gülistan Doku’ya ilişkin altı yıldır üstü örtülen soruşturmada yeni bir gözaltı kararı çıktı.
Sabah'ın haberine göre soruşturma kapsamında dün tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildi.
Yeni Şafak'tan Burak Doğan, Sabah'ın aksine bu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Doğan, "Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin haberler doğru değildir" dedi.
Doku ailesinin avukatı Ali Çimen tarafından dönemin Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na gözaltı ve tutuklama talebiyle başvuruda bulunulduğu, başvuruda, Handan Sonel'in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığına vurgu yapıldığı öğrenilmişti.
