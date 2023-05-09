Altaylı'dan 'Bozburun' isyanı: Bölge halkı şikayetçi, katliam sürüyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne seslenerek Bozburun körfezi Massi Ayağacı mevkiinde yapılan inşaatın görüntülerini paylaştı.

Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarmanın sadece zabıt tutup gittiğini söyleyen Altaylı, "Katliam sürüyor" dedi.

Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Burası Bozburun körfezinde denize sıfır bir yer. Massi Ayağacı mevkii. İnşaat yapmanın imkanı yok ama işini bilen her şeyi yapıyor. Bölge halkının şikayetlerine rağmen gelen jandarma sadece zabıt tutup gidiyor. Katliam sürüyor. Dur diyen olur mu! Zannetmiyorum ama bir umut işte."