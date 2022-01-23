Altay taraftarından Kuvayımilliye pankartı

Altay, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayımilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart açtı.

Haber Merkezi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı.

Altay taraftarı, Konyaspor ile yapacağı maç öncesi hazırladığı tribün koreografisinde, "Kuvayımilliye'nin Kulübü Altay" yazılı bir pankart hazırladı.

Bu koreografide Mustafa Kemal Atatürk, Fahrettin Altay, Hasan Tahsin, Vasıf Çınar ve Mustafa Necati'nin fotoğraflarına yer verildi.

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