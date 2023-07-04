'Alsancak Limanı, Abu Dhabi Port’a satıldı' iddiası

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı’nın, 2021 yılında Varlık Fonu ile liman ve lojistik yatırımları yapma amacı ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Abu Dhabi Port tarafından satın alındığı iddiasını Meclis gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ tarafından cevaplanması istemiyle soru önergesi veren Mahir Polat, “Limanlarının egemenliğini yitirmiş bir ülke, ulusal egemenliğini de yitirir. Yeni tip sömürge anlayışının temelini milli limanların devri oluşturur. Limanlar savunma ve güvenlik gibi ülke yararı yönünden vazgeçilmez ve devredilemez stratejik özellikleriyle kamu malı olmak zorunda” dedi.

'Varlık Fonu’na devredildi'

Varlık Fonu’nun Sayıştay denetimine tabi olmadığını hatırlatan Mahir Polat, “Çok değerli bir konuma sahip olan İzmir Alsancak Limanı 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredildi. Limanın TCDD işletiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre limanda 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık 126 bin TEU konteyner elleçlendi. Bu önemli bir miktar, daha da gelişmeye çok müsait. Limanların tarih boyunca ülkelerin, bölgelerin, kentlerin kaderini belirleyici bir rol üstlendikleri ortada. Kültürlerin, üretim biçimlerinin ve yaşam tarzlarının çeşitlenmelerine büyük katkı sağlamalarının yanı sıra limanlar, savunma ve güvenlik gibi kamu yararı yönünden vazgeçilmez unsurlar. Varlık Fonu’na devredildi, Sayıştay denetimine tabi değil diye Alsancak Limanı’nın kapalı kapılar altında satılması vatana ihanet anlamına gelir” diye konuştu.

'Cumhuriyetin kazanımları teker teker yok edilmeye devam ediyor'

Polat ayrıca, “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı birkaç gün önce kutladık. Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi. İktidar Türk limanı diye bir şey bırakmadı. Cumhuriyetin kazanımları teker teker yok edilmeye devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Mahir Polat Cevdet Yılmaz’a şu soruları yöneltti: