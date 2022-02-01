Alpin Çorap işçileri iş bıraktı

Alpin Çorap’ta çalışan işçiler, bugün açıklanan zam oranlarının ardından iş bıraktı.

İşçilerin, Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ilettiği bilgiye göre, üç vardiya çalışan fabrikada 08.00-16.00 vardiyası sürerken zam oranları açıklandı.

Yapılan zamların beklentinin çok altında olduğunu gören işçiler makineleri kapattı.

‘Verilen ücretler geçinmeye yetecek gibi değil...’

“Sektör ortalaması 6 bin 500 TL civarındayken, bizim 5 bin TL’nin biraz üzerinde ücretle çalışmamız bekleniyor” diye konuşan işçiler, sıvıyağın bile fahiş fiyatta olduğu bir ortamda, ücretlerinin geçinmeye yetmediğini ifade etti.

Saat 15.00 civarı başlayan iş bırakma eylemi, diğer vardiyadaki işçilerin de gelmesiyle iki vardiya olarak devam etti.

Fabrikadan son alınan bilgilere göre, gündüz vardiyası işçileri az önce fabrikadan ayrıldı, 16.00-00.00 vardiyası işçileri ise iş bırakma eylemini sürdürüyor.

‘2 bin 500 TL zam ve işten çıkarılmama talep edildi’

Adidas, Decathlon, Carrefour, H&M, Primark gibi markalar için üretim yapan fabrikada, işçiler, minimum 2 bin 500 TL zammın yanı sıra hiçbir arkadaşlarının işten çıkarılmamasını da talep ediyor.

Öte yandan, Patronların Ensesindeyiz Ağı, Alpin Çorap işçilerinin haklı taleplerinde yanlarında olduğunu vurgulayarak, işçilerin her türlü destek için 0541 940 05 14 numaralı telefondan kendilerine ulaşabileceğini duyurdu.