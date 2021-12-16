Patronların Ensesindeyiz: Eriyen ücretlere karşı mücadeleyi büyüteceğiz

İşçilerin dayanışma, haberleşme ve mücadele ağı Patronların Ensesindeyiz (PE) bugün açıklanan asgari ücret tartışmalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, “mücadeleyi büyütme” vurgusu yapılırken “Hayat pahalılığı karşısında yok olan ücretlerin müjde olarak sunulmasını kabul etmiyoruz” denildi.

PE tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Uzun zamandır konuşulan asgari ücrete yapılacak zam tartışmaları bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hazırladığı bir mizansen ile açıklandı.

AKP ve patronlar kapalı kapılar ardında neredeyse bir aydır tartışıyor ve emekçileri bir müjde geleceği yönünde umutlandırıyorlardı.

Ancak her geçen gün yoksullaşan biz emekçilere reva görülen zam oranının, son aylarda artan hayat pahalılığı karşısında eriyeceği açıktır.

Bununla beraber AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan kimleri önemsediklerini itiraf edercesine basın toplantısının büyük kısmını patronlara yapılacak teşvik ve yardımları anlatmaya ayırdı. Böylelikle yaşamı her gün daha da zorlaşan biz emekçilerin geleceğini patronların iki dudağının arasına sıkıştırmış oldular.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Haberleşme ve Mücadele Ağı olarak uyarıyoruz!

Hükümetin yardım ve teşviklerinden yararlanmak için emekçilerin büyük çoğunluğunu asgari düzeyde bir ücretle yaşatmaya çalışacak, ortalama ücreti asgari ücret düzeyine getirmeyi amaçlayacak olan;

Artan maliyetleri bahane ederek emekçileri ya işten çıkaracak ya da kayıt dışı çalıştırmayı düşünen;

Patronları uyarıyoruz!

Patronların Ensesindeyiz Ağı, fabrikalarda, plazalarda, ofislerde, atölyelerde, okullarda ve emekçilerin haksızlıklara uğradığı her yerde var olacak.

Ülkenin başına üşüşmüş bir avuç asalağı doyurmaya mahkûm değiliz.

Hayat pahalılığı karşısında yok olan ücretlerin müjde olarak sunulmasını kabul etmiyoruz.