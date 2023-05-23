Alparslan Türkeş Vakfı, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı

Alparslan Türkeş Vakfı, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini duyurdu.

28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için çağrıda bulunan Vakfın Genel Sekteri Alparslan Yılmaz, "Tarafımızı aydınlıktan yana seçelim" diye konuştu.

Yılmaz şunları söyledi:

“Türk milliyetçisi dava arkadaşlarıma çağrımdır: Türk yurdu Anadolu istila altında. Türklük, Hüdapar üzerinden tartışmaya açılıyor. Ankara’nın orta yerinde Türk Milliyetçisi genç bir akademisyen torbacılara öldürttürülüyor. Mafya düzeni ülkeye hakim… Cemaatler kurumların içini boşaltıyor. Ekonomimiz yerlerde sürünüyor. İşte tam da şimdi, Türk milliyetçileri tarafımızı aydınlıktan yana seçelim. Sandığa gidip ülkemize sahip çıkalım. Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelmez, saygılarımla.”