Almatı'da havalimanı süresiz kapatıldı, sokağa çıkma yasağı genişletildi

Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da sokağa çıkma yasağı 20.00 ile 07.00 saatleri arasında belirlendi. Daha önce yasağın gece yarısı başlayacağı açıklanmıştı.

Yetkililer bölgede yaşayanları "sakin olmaya ve gereksiz yere evden çıkmamaya" çağırdı.

Taldikorgan'ın giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları kurulurken sürücüler, yanlarında araca ait ruhsat ve belgelere sahip olmaları gerektiği belirtildi. Plakası olmayan araçlaraysa "en ağır tedbirler uygulanacağı" söylendi.

Öte yandan Almatı havaalanının süresiz kapatıldığı açıklandı.

Daha önce, havalimanının basın servisi 10 Ocak'a kadar kapalı olacağını söylemişti.

Bu sabah Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, eylemlere karşı operasyonlarda komşu ülke vatandaşları da dahil olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 4 bini aştığı bildirilmişti.