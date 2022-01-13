Almatı Havalimanı dış hat seferlerine açıldı

Kazakistan'da akaryakıt zamlarına karşı başlayan protestoların ardından kapanan Almatı Havalimanı'nda uluslarası uçuşlar başladı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı'nın Sivil Havacılık Komitesi, havalimanındaki çalışmaların yeniden başlamasının ardından Türkiye'nin Antalya kentinden kalkan uçağın Almatı Havalimanı'na iniş yapan ilk dış hat uçağı olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada Air Astana'nın Kolombo-Almatı ve Asiana Airlines'ın Almatı-Seul uçuşlarının da bugün gerçekleştirileceği belirtildi.