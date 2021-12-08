Almanya'nın yeni şansölyesi belli oldu

Bugün yapılan oylamayla SPD'li siyasetçi Olaf Scholz Almanya'nın dokuzuncu Federal Şansölyesi seçildi.

Federal Meclis'te 395 milletvekili Scholz'a oy verirken, 303 aleyhte ve çekimser oy kullanıldı. Scholz'un seçilmesi için gerekli olan oy sayısı 369'du.

Üç partiden oluşan koalisyon hükümeti mecliste toplam 416 sandalyeye sahip.

Scholz, Almanya tarihinde Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder'den sonra seçilen dördüncü sosyal demokrat şansölye oldu.

Devir teslim töreninin öğleden sonra yapılması planlanıyor.