Alman Komünist Partisi'ne seçim yasağında 'Sol Parti' oyu

Geçtiğimiz günlerde Alman Komünist Partisi (Deutsche Kommunistische Partei, DKP) yaptığı açıklamayla seçimlere katılmalarının Federal Seçim Kurulu'nca engellendiğini, siyasi parti statülerinin iptal edilmek istendiğini duyurmuştu. Bu kararın DKP'nin çeşitli bürokratik süreçleri tamamlamadığı gerekçesiyle alındığı söylense de gerçeğin böyle olmadığı anlaşılıyor. Zira örneğin sağcı iktidar partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU), 2011'den beri her yıl finansal raporlarını 1 yıla varan gecikmelerle devletle paylaştığı biliniyor.

DKP bu girişimlere karşı hukuki yollara başvuracağını ilan ederken bu adımın Almanya’da devrimcilere ve ilerici yapılara karşı girişilen operasyonun bir parçası olduğunu da eklemişti.

Sosyal Demokratlar da onay vermiş

Federal Seçim Kurulu’nun verdiği bu karar Almanya’da ve uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılandı ve birçok dayanışma mesajı yayımlandı. Türkiye Komünist Partisi dayanışmasını iletir, TKP Almanya Örgütü, “Alman burjuvazisi ve devleti anti-komünist reflekslerini ortaya koymuştur" diyerek bir açıklama yayımlarken WFDY (Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu) gibi birçok uluslararası örgüt de kararı kınamıştı.

Karar Almanya'da da tepkilere neden oldu. Unsere Zeit'ın (UZ) haberine göre Federal Seçim Kurulu delegelerinden Die Grünen (Yeşiller Partisi) üyesi Hartmut Geilt hariç tüm oylar, DKP'nin parti statüsünün düşürülmesi lehine verildi. Kurul üyeleri arasında Die Linke (Sol Parti) temsilcisi Constanze Porter'ın da bulunması dikkat çekiyor çünkü Die Linke'nin başat üyelerinden olduğu bilinen “Komünist Platform" ve “Anti-Kapitalist Sol" platformları, DKP ile dayanışma ilan eden kurumlar arasındaydı.

UZ'ın ulaştığı Die Linke sözcüsü Matthias Hinz, konu hakkında “DKP rapor teslim süreçlerini vaktinde tamamlamadığı için karar yasal olarak alınmak zorundaydı" demekle yetinmiş ancak bu ifade gerçeği yansıtmıyor. Zira konu edinilen yasa, parti statüsü iptalinin geç teslimle değil ancak 6 yıl teslim gerçekleşmediği takdirde düşürülebileceğini ifade ediyor.

Mücadele sürecek

DKP Başkanı Patrik Köbele, karar hakkında “Mücadelemiz sokaklarda sürmeye devam edecek" derken, Alman Komünist Partisi'nin daha önce 1933’te Naziler tarafından ve 1956’da Adenauer mahkemelerince kapatılmış olduğunu hatırlattı.

Die Linke içinde DKP ile dayanışan unsurlar olmasına karşın, parti merkezi su ana kadar komisyon üyesinin tutumunu açıktan kınayan bir tavır almadı. Yine merkezi olarak Die Linke'nin, DKP'nin seçimlerden men edilmesini de demokrasiye aykırı bir tavır olarak değerlendirdiğine dair bir işaret yok. Bu da sosyal demokrasinin komünizmle ilişkisindeki ihanetlerle dolu tarihe bir not olarak düşülmüş oldu