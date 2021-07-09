Alman Komünist Partisi’ne engelleme ve kapatma tehdidi

Alman Komünist Partisi 8 Temmuz Perşembe günü yaptığı açıklamayla Federal Seçim Kurulu tarafından seçimlere katılma haklarının reddedilmek ve partinin siyasi parti statüsünün iptal edilmek istendiğini duyurdu. Gerekçe olarak partinin gelir gider hesabının geç teslim edilmiş olması gösterildi.



Parti Başkanı Patrik Köbele yaptığı açıklamada bunun apaçık bir parti yasağı olduğunu dile getirdi. Köbele açıklamasına “Biz komünistler bu duruma aşinayız, 1933 senesinde komünist parti faşistler tarafından, 1956 yılında ise Adenauer adaleti tarafından yasaklanmıştı. Bizden çok korkuyor olmalılar ki 2021 yılında aynı şeyi bürokratik yollarla deniyorlar.” sözleriyle devam etti.



Bu girişim karşısında hukuki yollara başvuracaklarını duyuran Köbele siyasi parti statüsünün kaldırılmasının partiyi finansal çöküşe sürüklemek amacıyla yapıldığını ve çeşitli zamanlarda ilerici organizasyonların maruz kaldığı skandallar dizisinin bir parçası olduğunu ekledi.



Yapılmak istenenin, sol güçleri karalama ve kriminalize etme çabasının ve pandeminin demokrasi ve toplumsal hayatı parçalamak için araçsallaştırılmasının bir parçası olduğunu belirten DKP Genel Başkanı, açıklamasını bunun yalnızca komünistlerin seçim kampanyalarıyla alakalı olmadığını, bu sebeple de bütün demokratik güçleri parti yasaklamaya karşı durmaya çağırdıklarını duyurarak bitirdi.



